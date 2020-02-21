В Нацбанке изучают возможность выпуска е-гривни

Нацбанк исследует возможность выпуска электронный гривны, но хочет убедиться, что этот выпуск не помешает обеспечению ценовой и финансовой стабильности.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, открывая международную конференцию "Цифровые валюты центральных банков: новые возможности для платежей".

"С каждым годом центробанки все активнее изучают вопрос внедрения собственных цифровых валют - кто-то в теории, а кто-то, как и в Украине, еще и на практике.

Национальный банк Украины решил собственноручно протестировать такую ​​технологию и практически изучить возможность выпуска собственной цифровой валюты - электронной гривни или е-гривни", - отметил Смелый.

По его словам, в 2018 году НБУ провел пилотный проект.

"И хотя мы завершили пилотный проект, мы и в дальнейшем стремимся воплощать такие инновационные решения. Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, а и что это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - подчеркнул он.