В Нацбанке подсчитали средний размер коммунальной субсидии

По данным НБУ средний размер субсидии в сентябре составил 149,6 грн. на одну семью.

Средний размер субсидии на одну семью в сентябре вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 20,3% и составил 149,6 грн.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за октябрь.

Согласно обзору, количество субсидиантов в сентябре выросло до 6,2 млн, что составило 41,6% от общего количества домохозяйств. При этом НБУ отмечает, что с 1 октября действуют новые правила расчета размера субсидий, которые могут привести к уменьшению количества субсидиантов, поскольку будут учитывать более высокие зарплаты граждан в результате повышения минимальной зарплаты.

В государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 61 млрд грн для выплаты субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом обязательства по их выплатам на начало отопительного сезона на 1 октября составили 71 млрд грн.