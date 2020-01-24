В Нацбанке предупредили о партии фальшивых банкнот номиналом 200 гривен

Национальный банк Украины зафиксировал изъятие из обращения нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года (год на банкнотах 2014). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Изъято небольшое количество - около 40 поддельных банкнот, которые сбывались в учреждениях торговли в разных регионах Украины.

Особенностью поддельных банкнот является то, что они изготовлены на бумаге с двухтоновыми водяными знаками в виде букв "S" и содержат имитацию ультрафиолетового защиты. Локальный многотоновый водяной знак (портрет Леси Украинки) и защитная лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты.

При этом, в НБУ отметили, что эффект изменения цветов оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитируется.

Подобные подделки кассиры легко могут выявить с использованием специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Одновременно внимательный визуальный и тактильный контроль также минимизирует риски получения таких подделок.

Напомним, в первом полугодии 2019 года большинство (99%) изъятых из обращения поддельных банкнот гривны были четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок); 100 грн (24%); 200 грн (14%) и 50 грн (11%).