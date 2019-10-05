 

В НБУ рассказали о количестве проданной валюты для поддержания курса гривны

05 октября 2019 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 сентября - 4 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 42,50 млн долларов и продал на 200 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4199,10 млн долларов и продал на 448,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3750,88 млн долларов.

Отметим, на прошлой неделе на валютном рынке наблюдались резкие колебания.

Доллар начал дорожать 30 сентября, а 2 октября поднялся на межбанке до 25 гривен. На наличном рынке к вечеру 2 октября доллар вырос до 25-26 грн.

Как сказал в комментарии Максим Пархоменко, аналитик Альпари, сильный импульсный рост курса доллара был сдержан интервенциями со стороны Национального банка Украины.

Как напомнил аналитик, основная задача украинского центробанка - это не удержание фиксированного курса, а снижение резких колебаний.

Уже 3 октября доллар начал дешеветь и к закрытию межбанка курс упал до уровня 24,60 гривен за доллар.

Однако 4 октября курс доллара на межбанке снова вырос до уровня 24,80 грн/доллар.

 

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