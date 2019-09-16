 

В НБУ разъяснили, как отличить фальшивые 500 гривен от настоящих

16 сентября 2019 г. 11:10
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины дал разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 гривен от настоящих. Соответствующее видео было опубликовано на канале НБУ в Youtube.

Как отметил Виталий Ковтонюк, главный специалист департамента денежного обращения НБУ, поддельные банкноты поступают в кассы торговых сетей, АЗС, метрополитенов.

По данным НБУ, поддельные банкноты опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

"Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования", - сказал Ковтонюк.

Главный специалист департамента денежного обращения НБУ сообщил, что поддельные банкноты можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также банкноты можно отличить при взгляде под углом.

 

Видео: 

Інформація НБУ про підроблені банкноти 500 гривень, вилучені з обігу у серпні-вересні 2019 року

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