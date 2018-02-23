В нескольких районах Харьковской области отремонтируют школы

В Харьковской области из ГФРР на ремонты школ направят более 58 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Эти средства выделяют для проведения энергоэффективных мероприятий в 6 школах области.

Учебные заведения, подлежащие реконструкции, определили члены комиссии по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств ГФРР. Заседание комиссии прошло 22 февраля в ХОГА.

Как отметил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко, в этом году средства направят на утепление фасадов, ремонт кровель школ и благоустройство территорий.

В следующем году проведут внутренние работы и закупят необходимое оборудование.

Так, ГФРР профинансирует такие проекты:

- 9 миллионов выделено на капитальный ремонт Алексеевского УВК в селе Алексеевка Первомайского района;

- 11,2 миллионов гривен – на капитальный ремонт здания лицея №1 в Змиеве;

- 8 миллионов гривен – на проведение капремонта Краснопавловской ООШ I-III ст. Лозовского района (пгт Краснопавловка);

- 9,7 миллионов гривен –на капитальный ремонт Барвенковской ООШ I-III ст. №1;

- 7 миллионов гривен – на капремонт помещения и благоустройство Балаклейской ООШ I-III №6, которая пострадала во время ЧС на 65-м военном арсенале;

- более 13,7 миллионов гривен– на реконструкцию ООШ I-III ст. в селе Пархомовка Краснокутского района.

Всего на реализацию проектов в сфере образования из ГФРР будет выделено 58 миллионов 607 тысяч гривен.