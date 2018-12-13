В новый год - с новыми ценами. Когда борщ стал роскошью

Борщ теперь - это прихоти, говорит Василий. Мужчина рассказывает, что на мизерную пенсию и до этого приходилось жить трудно, а недавно даже овощи подорожали.

Василий, покупатель

А цены взвинтили за последние 1,5-2 месяца в 20-23 процента. Вот даже кульки я беру на 15 процентов, сухари были 13 ванильные, сейчас 16,50 и так же все остальные продукты

Подтверждают слова Василия и продавцы. Шутят, что теперь бананы можно найти по цене некоторых сортов репчатого лука

Татьяна, продавец фруктов и овощей

Сейчас очень дорого варить борщ. Подорожал и лук репчатый - очень дорогой, морковочка и картошка, все дорогое - овощи. Варить борщ очень дорого, даже без мяса - На сколько подорожало примерно? – Ну, больше, чем на 50 процентов. По сравнению с прошлым годом – больше, чем на 50 процентов

Картофель сегодня стоит от 8 до 12 гривен за кило. Не отстает и морковь: ее можно найти как за 13, так и за 20 гривен за килограмм. Репчатый лук - от 18 и до 24 гривен за кило, свекла обойдется в 13, 15 гривен.

Впрочем, несмотря на подорожание, продажи увеличились почти на треть, говорят продавцы, ведь накануне праздников харьковчане уже начали покупать продукты на новогодний стол

Алла, продавец

Вы знаете, вот на Новый год люди уже очень хорошо скуповываются: беруть ось це - ножки, голшяки, - це такий самий ходовий товар. М»якишок - так не дуже інтересуються, не дуже беруть …купують хвостик, вуха, голяшка, ножка. Вы знаете, я вот очень удивлена - в этом году дуже беруть кишечки хорошо…

Валентина, покупатель

Свининку, ножку и сало. – Что почем было? – Сало – 95, свинина-140, а ножку я, конечно, купила за 20 одну

Василий, пенсионер

Я купил сегодня нарезку, ну, колбаска там, все… положу ее в морозилку - будет лежать , и взяли икорку одну … по традиции, а сейчас пойду - найду селедочку все-таки

Сегодня цена на яйца колеблется от 19 до 25 гривен, совсем мелкое обойдется в 15 гривен. Грибы - от 30 до 55, в зависимости от сорта. Сельдь - от 50 до 65 гривен. Домашняя сметана стоит от 125 до 160 гривен за килограмм.

По подсчетам экономистов, предпраздничное подорожание составит процентов 15.