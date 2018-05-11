В новый сезон - с новыми тарифами. Городские чиновники утвердили расценки квартплаты

Уже с 1 июня харьковчан ждет неприятный сюрприз - платежки по квартплате в очередной раз вырастут.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании горисполкома.

Необходимость корректировки действующих тарифов обусловлена выводами Департамента жилищного хозяйства и, уверяют чиновники, это вынужденная мера.

Мол, надо повышать заработную плату сотрудников коммунального предприятия по минимальной ставки в 3723 гривен до 4477 гривен. Согласно расчетам чиновников, теперь квадратный метр площади подорожал на 20 процентов.

Михаил Фатеев, дир. Департамента экономики и коммунального имущества

2 гривны 83 копейки за 1 квадратный метр общей площади с НДС. Предлагаемый размер среднего тарифа с учетом корректировки по заработной плате составляет 3 гривны 40 копеек также с учетом налога на добавленную стоимость. В соответствии с действующим законодательством коммунальным предприятием Жилкомсервис проведена необходимая процедура доведения до потребителей информации об уровне проекта тарифов, структуре, перечне услуг и обосновании необходимости их корректировки.

Напомню, подобная стратегия по защите интересов работающих удачно сработала в случае с повышением проезда в метрополитене и городском электротранспорте.

Самим же горожанам, спешно отчитался Фатеев, об этом сообщили публикацией в коммунальной газете, через расклеенные листовки и размещение данной информации на официальном сайте.

Данный тариф, отметили на заседании, считается средним, поэтому окончательная стоимость услуги для каждого дома утверждается специалистами отдельно.

Любовь Ефимовна живет в Киевском районе, в квартире на 48 квадратных метров. Женщина признается, что при пенсии в две двести на счету каждая гривна. К тому же тариф повышали ровно год назад.

Любовь, пенсионерка

Я за этим все время слежу. Короче говоря, моей пенсии не хватает на то, чтобы на коммунальные. Я вообще очень возмущена тем, что делают наши власти

Не лишняя даже сотня гривен в семейном бюджете и для других горожан. Кроме того, озадачены они, очередное повышение цен отнюдь не гарантирует и повышение качества услуг.

Григорий

Так их уже подняли, ребята, тарифы. Их же уже подняли. Ну, пока не знаю. - Скільки у вас квадратних метрів? - У меня - сорок. - Скільки сплачуєте? - Ну... Семьдесят гривен квартплата. В квартплату знаешь же, что вообще входит - техническое обслуживание, а отдельно ж остальные службы, отдельно.

Впрочем, вслед за летним новым тарифом граждане могут получить и новые - осенние, ведь в мэрии уже сегодня говорят о том, что июньские расценки за квадратный метр не дают возможность для достижения конкурентного уровня зарплат коммунальщиков и подкрепляют свои выводы, ссылаясь на собственную статистику по итогам 4 квартала прошлого года о среднемесячном доходе харьковчан больше 7 тысяч гривен.