В обменниках продолжают дорожать доллар и евро

В обменных пунктах столицы Украины продолжается тенденция к удешевлению гривны. На утро четверга 3 октября наличный доллар подорожал до 25,7 грн, наличный евро – до 28,09 грн.

Таким образом, по состоянию на 9.12 3 октября курс покупки доллара составил 24,95 грн (+35 коппек), продажи – 25,7 грн (+47 копеек). Цена продажи наличного евро увеличилась на 55 копеек - до 28,09 грн.

Национальный банк Украины на четверг, 3 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на 30 копеек – до 24,85 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на 3 октября на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2485,9769 гривны (+30,4467);

– 100 евро – 2715,9298 гривны (+39,8930).