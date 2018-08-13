В одной из многоэтажек по Московскому проспекту - подвалы, затопленные кипятком

Вода немножко спустилась, но было по колено. И дальше там по пояс, по грудь и - с головой.

В то время, когда полгорода обходится без горячей воды, жители одной из многоэтажек по Московскому проспекту имеют и ванну с кипятком в подвале, и сауны в квартирах. Проблема затопленных подвалов - это сплошная проблема 3 и 4 подъездов, жалуются местные.

Анна Бездетко, пенсионерка

Там воды столько много было в подвале, в подвале, и пошел этот пар у, в это, в квартиру, прямо дышать нечем было - пар шел.

Очередной прорыв тепломагистрали произошел на выходных.

По словам местных, аварийная служба приехала, но сделать ничего не смогла, кипяток в свою очередь, продолжал заполнять подвал.

Александр Рудометов

Позвонили начальнику ЖЭКа, он сказал что у него рабочий день закончился, позвонили сантехнику – он говорит, что он далеко за городом, где перекрывается - он не знает, ключей у него нет, в общем, «я - не я и хата не моя». К этому времени полы в моей квартире уже начали нагреваться до 60 градусов , ну просто прорвало тепломагистраль. Я конечно за теплые полы, но не до такой же степени.

Четвертый подъезд, говорят жители, в совершенно запущенном состоянии, ступеньки местами разрушены, металлические штыри, на которые крепятся перила, вообще кто-то украл, поэтому пожилым людям, которых здесь больше половины, спускаться по лестнице - сплошная опасность. А пар, идущий из подвалов, разрушает и без того аварийный подъезд.

Алексей Майстренко, местный житель

Ну, например, там есть металлические конструкции, которые по актам, например, сотрудников КП Жилкомсервиса, находятся в удовлетворительном состоянии. Ну, металлическая конструкция, она же из металла должна быть сделана, я беру её рукой и отламываю, вот, как будто бы она из картона, ну и страшно, люди которые там со мной были, есть это всё на видео, просто страшно, потому что, ну лежит плита на металлическом швелере там или двутавре, а я его руками, этот двутавр, отрываю, ну так же не годится.

Инна Ларичева, местная жительница

Те заявки которые у нас в активном, они закрываются, мы их переоткрываем, и, что самое основное, в том числе, не считая подвалов, там уже наши жильцы много рассказывали то, что здесь стоит вода. За счёт паров нарушается вся структура мало того что подвалов, нарушается структура подъезда - он рушится, лифт, вот эти вот шахты - они от постоянной влаги - у нас происходят поломки лифтов.

По словам руководства Жилкомсервиса, все ремонты запланированы на второе полугодие - это и ремонт кровли, и ремонт в подъезде. А что касается прорывов, то сначала нужно выполнить ремонты внешних тепловых магистралей, а потом переживать о ремонтах подвалов.

Сергиенко, начальник Жилкомсервиса №20

Я три года здесь работаю, очень часто, потому что и сейчас разрытый до сих пор Московский проспект. Ну не десяток лет. - Ну вы им звоните, что они вам говорят? - Мы им звоним, и у нас есть документы, это, акты составляем, ежемесячно, если случается это, мы составляем акт, всё руководство знает.

В ХТС Слободского района тем временем признаются, о проблеме знают, говорят , что именно эта магистраль является очень проблемной, она очень быстро затапливается, но кроме этого в этом доме затапливают подвалы еще и внутренние коммуникации. Также периодически неизвестные снимают вентили, а на прошлой неделе совсем украли элеваторный узел и задвижки - что усложняет работу.

Представитель ХТС Слободского района, телефоном

Мы подаём ваш дом в капитальный ремонт, у нас трасса, которая проходит вдоль вашего дома, стоит в капитальном ремонте Мирового банка. То есть, с этом там уже по закупке, то есть где-то - это октябрь-ноябрь месяц - будет меняться, ну по крайней мере, хотим вот так поменять вот эту трубу, которая у нас всё время даёт .

Александр, работник ХТС

Пока мы откачали воду. - Сколько вы откачали. - Сейчас найдут порыв, а потом будут дальше решать вопрос.

Кто же пока будет платить за всю эту воду, собравшуюся в подвале, и начнутся ли все-таки осенью здесь ремонтные работы - это два вопроса, которые больше всего беспокоят местных жителей.