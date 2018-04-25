В оккупированном Крыму распродают санатории и гостиницы

25 апреля 2018 г. 16:06
Источник: Украинская правда
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Подконтрольная России оккупационная власть Крыма разрешила продажу санаториев, гостиниц и других объектов в Ялте, Феодосии, Симферополе и Черноморском районе.

Об этом сообщает издание «Крыминформ».

Отмечается, что речь идет о феодосийском отеле "Моряк", который оценивается в 50,2 миллиона рублей (более 21 миллиона гривен), ялтинский санаторий "Сосняк" стоимостью 37,2 миллиона рублей (15,8 млн гривен), кореизском санатории "Волга" стоимостью 26,1 миллиона рублей (11 миллионов гривен).

Объекты в Черноморском районе и Симферополе планируют продать за 6,7 миллиона (2,8 миллиона гривен) и 5,2 миллиона рублей (2,2 миллиона гривен) соответственно. Но что именно это за объекты, не уточняется.

Общая сумма имущества оценивается в 113 миллионов рублей (около 48 миллионов гривен).

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма присвоили украинского государственного имущества примерно на 50 миллиардов гривен.

После аннексии Россией Крыма, подконтрольный Кремлю правительство полуострова приняло решение о "национализации" предприятий, организаций, ресурсов, банков учреждений связи и телекоммуникаций.

В 2016 году Украина обратилась к ЮНЕСКО и ведущим международным организациям с просьбой усилить давление на Россию в связи с передачей лагеря «Артек» оккупационными властями Крыма в собственность РФ.

Генпрокуратура Украины открыла уголовные дела по фактам отчуждения имущества украинцев в аннексированном Крыму.

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