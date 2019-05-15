В октябре начнется монетизация льгот на оплату коммунальных услуг

С 1 октября параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот – наличная и безналичная.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на правительственный портал.

Льготы безналом будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Для этого будут вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого индивидуально. После того «Ощадбанк» будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы наличными будут назначаться всем желающим льготникам на основании подаваемых лично заявлений в органы соцзащиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры людей для выплаты льгот наличными и передавать их Минсоцполитики. После чего министерство, обработав полученные реестры, будет отправлять их в банк и переводить банку деньги для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, деньги будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.