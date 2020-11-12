В ООН спрогнозировали количество украинцев, которые окажутся за чертой бедности из-за карантина

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует, что по итогам 2020 года Украину ждет худшая за 10 лет рецессия, в результате которой за чертой бедности окажутся более 9 млн украинцев.

Об этом говорится в отчете ООН за октябрь.

Согласно документу, с марта 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.

По данным ООН, в Украине из-за карантина в 40% семей один из их членов потерял работу.

Еще хуже ситуация сложилась на территориях, пострадавших в результате военного конфликта.

"На неподконтрольных Украины территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года", - говорится в сообщении ООН.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 ноября рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с севера субботы до полуночи понедельника.

Также правительство отменило адаптивный карантин, согласно которому регионы делились на «красные», «оранжевые», «желтые» и «зеленые» зоны по уровню заболеваемости коронавирусом.

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.