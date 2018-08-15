В Основянском районе за кражи телефонного кабеля на 80 тысяч гривен задержали мужчину

В Харькове за серию краж телефонного кабеля задержали 43-летнего рецидивиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О кражах имущества в полицию сообщили представители одного из предприятий.

В ходе следствия полицейские установили, что к 17 фактам краж кабеля причастен неоднократно судимый подозреваемый.

Полицейские установили, что вор проникал в телефонные канализации и вырезал оттуда кабели связи.

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму свыше 80 000 гривен.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.