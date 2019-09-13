В ожидании зимы: чиновники города и области отчитались о готовности к новому отопительному сезону

По словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдысюка, отопительный сезон область планирует начать без опозданий. Ведь есть определенные опасения относительно того, что похолодание в этом году может начаться раньше обычного. По крайней мере, такие прогнозы делают синоптики.

Сергей Магдысюк, директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА

На сто процентов у нас подготовлены все навчальные заклады и дошкольные заклады - это 747 единиц школ и 746 садиков, немножко отстают, но тем не менее они будут в строках, потому что всем поставлен срок - это первое октября. Это объекты охороны здоровья - у них на сегодняшний день уровень подготовки составляет 80%.

Сергей Магдысюк уверяет, что уже подготовлено 86 процентов жилых многоквартирных домов в области, 92 процента учреждений и практически 84 процента котельных.

Сергей Магдысюк, директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА

Деньги были, в этом году на эти все мероприятия по подготовке именно жилого фонда запланировано мало, это практически 221 миллион гривен. На сегодняшний день местные громады отчитались, что використано 180 практически миллионов гривен. Мы планируем до 16 числа все предприятия Харьковской области, которые работают в сфере теплоснабжения, получат образцы договоров с НАК "Навтогазом", и на следующей неделе у нас начинается уже активная работа по подписанию договоров.

Зато в мэрии отчитываются, что системы центрального отопления жилого фонда Харькова к зиме подготовлены практически на 100%, и на данный момент идет активная реконструкция центральных тепломагистралей. Впрочем, харьковчане говорят, что эти отчеты обычно основываются неизвестно на чем. Ведь по собственному опыту знают, что ни один год наступления зимы не обходится без проблем то с отоплением, то с водоснабжением. Даже сейчас горячая вода до сих пор есть не во всех зданиях города.

Например, жителям многоэтажек в районе пересечения проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова пришлось сидеть без нее все лето. А включили ее только 11 сентября, после того, как люди вышли на акцию протеста и предупредили о перекрытии дороги. Поэтому, говорят харьковчане, на оперативность чиновников очень не рассчитывают.

Дмитрий Шишкин, харьковчанин

Как бы трубы изношены, и могут быть проблемы, потому что при запуске системы в полную мощность подается давление, которое как раз и показывает неисправность. С учетом того, что у нас никто не пытается сделать что-либо до отопительного сезона - да, мы вполне можем получить проблемы. Ну а верить, да, что вот дадут воду вовремя - я верю.

Ольга Мирошниченко, харьковчанка

Надежды. Ну, в нашем районе проводились как ремонтные работы, поэтому, я думаю, дело движется, рабочие готовятся. Ну, у нас Клочковская, 193, включали позже всех - это я точно помню.

Сейчас же, как указано на официальном сайте, мэрия работает над тем, чтобы получить газ для ТЭЦ-5, которая обеспечивает теплоносителем жителей Шевченковского и Киевского районов города.