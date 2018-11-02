В Первомайском районе поймали незаконных лесорубов

02 ноября 2018 г. 10:11
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30 октября в полицию поступило сообщение от 58-летнего харьковчанина о том, что на территории села Дмитровка Первомайского района неизвестные вырубают деревья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили семерых местных жителей, которые рубили деревья в лесополосе.

Также на месте стояли два автомобиля, в одном из которых находилось три складометра древесины, четыре канистры с горюче-смазочными материалами и две бензопилы.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Автомобили забрали на штрафплощадку.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителям закона грозит наказание до 3-х лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.

31 октября на изъятое имущество суд наложил арест.

Сейчас правоохранители устанавливают балансодержателя вырубленной лесополосы.

 

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