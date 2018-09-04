В Первомайском районе произошла авария на водопроводе

В Первомайском Харьковской области на питьевом подъеме произошла авария на скважине системы городского водопровода.

Об этом сообщил первомайский городской голова Николай Бакшеев на своей странице в Фейсбук.

По его словам, 4 августа с 23.00 до 4.30 в городе не будет подачи воды.

В связи с этим качество воды может снизиться, добавил голова, призвав местных жителей быть предусмотрительными и сделать запас воды для пищевых целей.

Как написал Николай Бакшеев, последствия аварии планируется устранить в ближайшее время – в течение одних-двух суток.