В Песочине заработал передвижной весовой комплекс: какие штрафы «светят» фурам за лишние тонны?

Миколаїч, проходите веса. Все гаразд? Щасливої дороги. Підїзжайте ближче

Сначала - проверка всех документов, а затем - заезд на взвешивание, ведь отныне здесь, на посту ГАИ в Песочине, заработал первый передвижной весовой комплекс. Если вес транспорта превышен - движение дальше запрещено, авто или заезжает на штрафплощадку, или же должно разгрузиться.

Проезжает весы

Дмитрий работает дальнобойщиком уже 4 года. Сейчас с полной машиной пива едет из Киева. Уверен, перегруз у него не обнаружат. Минута - и работник «Укртрансбезпеки» в спецавтомобиле получает результат.

Порушень не виявлено. - Яка вага? - 37,220, при нормі 40.

Дмитрий, дальнобойщик

До Харкова не зважувався ніде, але я знав, що перезавантаження не має бути. Ой, дуже багато по Україні, дуже багато таких комплексів, і часто дуже заганяють на веса.

В Украине, может, и много, а вот в Харькове именно такой - первый, говорит Александр Гринюк. А они очень нужны, особенно летом, когда воздух прогревается выше 28 градусов, перегруженный транспорт уничтожает дороги, они или попросту раздвигаются, или на автодорогах появляются неровности.

И деньги, которые выделяют на ремонты или строительство дорог, идут на ветер.

Чаще всего нарушителями весовых норм является перевозчики зерновых и других сыпучих грузов, а также автоцистерны с маслами и бензином.

Кроме того, что удастся сэкономить на ремонтах дорог - весы, это еще и дополнительная копейка в бюджет, рассказывает руководитель «Укртрансбезпеки», ведь штрафы за перегрузки немаленькие.

Александр Гринюк, и.о. руководителя «Укртрансбезпеки» в Харьк.обл.

Наприклад, він їхав з міста Києва до міста Харкова, було в нього там перегружено, допустима норма 40 тон, він, наприклад, там віз 45 тон - тобто 5 тон він віз перегруза і проїхав 500 кілометрів приблизно, да? І формула це висчітує, і цей штраф він може, його формула считає, приблизно це буде від 3 до 4 тисяч евро.

Впрочем, пока все штафы, которые выписываются «Укртрансбезпекой», идут в государственный бюджет, и та уже ждет утверждения, согласно которому 40% штрафных санкций в будущем будут оставаться на местах в поддержку тех же дорог.

Так, по словам Гринюка, только за три дня тестового режима этих весов было зафиксировано 5 нарушений на общую сумму в 900 евро.

На следующей неделе на Харьковщину передадут еще одни весы итальянского производства, и этого все равно мало, поэтому руководитель региональной «Укртрансбезпеки» обратился к Алексею Кучеру, чтобы он на своем уровне решил вопрос закупки стационарных весовых комплексов, чтобы их разместить на въезде в город и в области.

Скільки в Харківській області повинно для того, щоб забезпечити повний контроль для того, щоб ми забезпечили автомобілів, скільки потрібно працювати? - Я приблизно скажу, що повний контроль - я не знаю, якщо буде працювати 3-4 таких пересувних комплекси або стаціонарні у цілодобовому режимі.

Алексей Кучер отметил, что в ближайшее время будет создана соответствующая рабочая группа, которая определит места, где такие комплексы наиболее необходимы, и область весами обеспечат.