В поддержку армии от крупного бизнеса Харьковщины поступило 90 миллионов гривен

С начала года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковcком управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в государственный бюджет поступило 90 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском Офисе крупных плательщиков налогов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 11,6 млн. грн., или на 15%.

В частности, в апреле этого года уплата военного сбора составила 23 млн. грн.

В Харьковском управлении напомнили, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задачи в зоне проведения АТО. Ставка сбора составляет 1,5%.

Каждый, кто получает официальную зарплату или декларирует доходы, может уверенно утверждать, что финансово поддерживает национальное войско, поскольку закон предусматривает, что с доходов физических лиц обязательно взыскивается военный сбор.