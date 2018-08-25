В поликлинике Великобурлукского района, которую капитально ремонтируют, появились маммограф и аппарат УЗИ

25 августа 2018 г. 16:00
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В Харьковской области капитально ремонтируют поликлинику Великобурлукской ЦРБ впервые с момента ее строительства в 1983 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Во время рабочей поездки в Великобурлукский район с ходом ремонтных работ ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная.

Также во время посещения Великобурлукской ЦРБ руководитель области передала заведению новое оборудование - маммограф и аппарат УЗИ, передает пресс-служба ХОГА.

«Это аппарат экспертного класса, - отметила врач ультразвуковой диагностики Великобурлукской ЦРБ Елена Шевцова. - На нем есть три ультрозвуковых датчика. По сравнению с тем, что у нас раньше было, - это очень высокий уровень обследования. Большое спасибо областной администрации, руководству района и нашей больницы. Теперь мы можем проводить качественные обследования, выявлять и лечить болезни на начальных стадиях».

Юлия Светличная отметила, что развитию системы здравоохранения в области уделяется большое внимание.

Как сообщил главный врач Великобурлукской ЦРБ Александр Ворошилов, ежегодно поликлиническое отделение принимает около 160 тысяч жителей района. Здание остро нуждалось в ремонте.

В здании уже заменили окна и инженерные сети, отремонтировали крышу и отмостку, сейчас продолжается ремонт внутренних помещений.

«Уже сделана крыша, отмостка, пандус. Сейчас делается ремонт помещений, кабинетов, заменены полностью электричество, водопровод, канализация. Замена окон на энергосберегающие, которую провели в прошлом году, дала нам возможность сэкономить в отопительный период 22 - 23% на газе», - рассказал Александр Ворошилов.

 

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