В Полтаве аэропорт впервые после реконструкции принял пассажирский рейс

29 июля 2018 г. 14:05
Источник: ТСН.ua
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Сегодня, 29 июля, в аэропорту "Полтава" впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс. Пока – внутренний.

На самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья.

Командир самолета Александр Жигалов поделился с изданием, что в последний раз прилетал в Полтаву 30 лет назад и аэропорт сейчас улучшился.

Как сообщил генеральный директор аэропорта "Полтава" Владимир Окара, прилетели туристы с ближнего и дальнего зарубежья – США, Канада, Китай, Европа.

После посещения Полтавы туристы полетят в Кривой Рог и вернутся в Запорожье.

Статус международного Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" 20 декабря 2017 года.

В марте в Полтавской ОГА избрали нового гендиректора аэропорта Владимира Окару.

С апреля в аэропорту начали ремонтные работы. Первый международный рейс из аэропорта "Полтава" должен был вылететь еще в мае, но из-за затягивания ремонтных работ полеты пришлось отложить.

 

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