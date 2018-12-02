В понедельник в Украине подешевеют доллар и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2822.2764 (30 ноября он составлял 2839.0932 ) 100 EUR – 3205.8238 (30 ноября он был 3232.8754).

В пятницу, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,17/28,20 грн/долл.

Как сообщил изданию дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,99/32,02 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 пятницы, 30 ноября, составило 28,2311 грн/долл.