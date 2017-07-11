В Порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) внесли изменения

11 июля 2017 г. 17:15
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Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС сообщает, что 1 июля 2017 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 21.06.2017 №431, опубликованное в газете «Урядовий куръер» от 01.07.2017 №120.

Этим документом, который действует на протяжении одного календарного года, внесены изменения в пункт 1 Порядка отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №138.

Так постановлением №431 установлено, что часть чистой прибыли (дохода), которая отчисляется администратором Единого государственного демографического реестра (распорядителем которого является Государственная миграционная служба), в государственный бюджет за соответствующий период, определяется в размере 30% при условии направления им 45% чистой прибыли (дохода) от своей деятельности на доработку, сопровождение программного обеспечения этого Реестра и создание условий для его технического и технологического функционирования. Использование 45% чистой прибыли (дохода) подлежит ежеквартальному государственному финансовому аудиту.

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