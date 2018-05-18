В правительстве рассказали о приватизации завода "Турбоатом"

18 мая 2018 г. 11:46
Источник: РБК Украина
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Кабмин планирует оставить в собственности государства 51% акций завода Правительство планирует привлечь международного партнера с мировым именем в капитал компании "Турбоатом", оставив около 51% акций завода в собственности государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Что касается "Турбоатома". "Турбоатом" - это уникальное предприятие, которое не может быть приватизировано. Я был на "Турбоатоме" и встречался с руководителем предприятия - прекрасное предприятие, стратегическое, важное, работающее. Но, во-первых, мы обладаем не 100%, там есть частный капитал, к сожалению. Но есть намерение правительства, ведь не утверждены порядки приватизации... у нас есть цель 51% оставить в собственности государства, это означает, что это будет государственная компания, и, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией", - заявил Гройсман.

По его словам, международный партнер-совладелец компании будет выбран через международные торги.

"Чтобы они вошли в капитал завода, и там работали не 2,5 тысячи, а 7 тысяч человек. Чтобы мы работали не только на нашу атомную промышленность, а на весь мир. То есть, речь идет о том, чтобы через процесс вовлечения в капитал компании привлечь мировые и известные бренды", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год, в который вошло предприятие "Турбоатом".

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