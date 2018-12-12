В работе сети Приватбанка произошел сбой

В работе крупнейшего украинского банка, "ПриватБанка", произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств.

Корреспонденту РБК-Украина не удалось снять деньги в банкомате "ПриватБанка" и воспользоваться карточкой при оплате магазине с терминалом другого банка.

"К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств", - говорится в сообщении банка в системе Приват24.

В ПриватБанке обещают решить проблему и рекомендуют до 18:00 и не проводить операции.