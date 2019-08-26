В Раде назвали первые налоговые инициативы

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов.

Об этом рассказал претендент на должность руководителя комитета Даниил Гетманцев в интервью, опубликованном в понедельник, 26 августа, изданием Интерфакс-Украина.

"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он.

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год, уточнил Гетманцев.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.