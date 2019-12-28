В Раде рассказали о новой системе налоговой реформы

В Верховной Раде рассказали о планах по налоговой реформе на 2020 год, о чем сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью Министерству финансов.

В первую очередь депутаты хотят реформировать процедуру налогообложения граждан.

"Мы пока обсуждаем ядро ​​налоговой реформы - изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог", - сообщил депутат.

Сейчас в Украине действует единая ставка налога на доходы в размере 18%.

По словам Гетманцева, вместо нее планируют ввести несколько: базовую, повышенную и пониженную.

Какой будет размер этих ставок, пока неизвестно.

Окончательные расчеты сейчас делают в Министерстве финансов.

"Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%", - уточнил Гетманцев.

Завершить налоговую реформу должно введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы.

"Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах", - сказал он.

"Отнимать с дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. Наша задача - максимально приблизить доход до чистого дохода, то есть реального объекта налогообложения", - пояснил председатель налогового комитета.

Ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов предложил ряд инициатив для налоговой реформы. Среди них - отмена единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.