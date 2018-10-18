В Раде в первом чтении приняли бюджет на следующий год

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2019 году 88 980,3 миллиона гривен, а обслуживание внешнего государственного долга - 56 440,0 млн гривен. Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 417 452, 4 миллиона гривен.

Что касается прожиточного минимума на одного украинца в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Также постановлением поручено правительству подготовить проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами ВР Украины и подать его на рассмотрение Верховной Рады в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого постановления.