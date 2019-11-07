В райцентре на Харьковщине из-за холодных батарей продлили каникулы

В школах Купянска на неделю продлили каникулы. Причина – отсутствие отопления из-за хозяйственного спора между коммунальным предприятием и газовщиками. Тем временем социальная сфера области почти вся – с теплом.

Несмотря на завершение каникул - пустые школьные коридоры. Это - Купянск, райцентр на Харьковщине. Школьные каникулы здесь продлили на неделю, потому что нет отопления. Ученики задание получают через интернет.

Влад идет за учебниками в школьную библиотеку

Влад, школьник

Учитель написал в нашей группе, что просто продлили каникулы до 11 числа и все. Я иду книги брать по тому, что написали

На вынужденных каникулах - все десять школ города. Кроме начальной школы учебно-воспитательного комплекса, где есть индивидуальное отопление.

Татьяна Шовкопляс, зам. начальника отдела образования Купянского горсовета

Наразі рекомендовано закладам освіти навчальний процес призупинити. Таким чином, щоб освітній матеріал був ущільнений. Початкові класи, я знаю, роблять за Viber-розсилкою. Щоб читали, щоб не забували. Сказати, що це буде дистанційне навчання... Ні, я думаю, згодом ми надолужимо весь навчальний матеріал

Батареи в купянских школах холодные из-за долгов и судебных разбирательств. Коммунальное предприятие, которое отапливало город раньше, обанкротилось. А его долги, по данным Нафтогаза, речь идет о более ста миллионов гривен, газовики перевели на коммунальщиков, что сейчас отапливают Купянск.

Владимир Магдысюк, директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства

Из года в год НАК выкручивает руки, ставит свои условия и для того, чтобы не заморозить людей, которые проживают на этих территориях, приходится идти на эти условия и потом в суде доказывать неправомерность НАКа. Это было в этом же году и доказано. Был разбит тот договор, который был заключен в прошлом году. И суд решил - нет оснований у НАКа требовать какого-то переведения долгов с предприятия, которое находится в процедуре ликвидации

В профильном департаменте уверены: с газовиками договорятся, поэтому на следующей неделе обучение в школах Купянска возобновят.

Между тем местные жители, которые устали ожидать результатов таких переговоров, отказываются от централизованного теплоснабжения.

Лидия, жительница Купянска

Отопление было такое, что оно не греет, вообще не греет, батареи холодные, а суммы - приличные.

Купянск – третий по величине город Харьковщины. Здесь живут более двадцати восьми тысяч людей. В двух больницах котельную переоборудовали из газовой на угольную. Сделали это за трое суток, потому что в больницах - две сотни больных в стационаре.

Всего, по состоянию на сегодняшнее утро, с отоплением было больше 97% социальной сферы области. Это более полутора тысяч объектов.