В России поставили условие для сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае "справедливого" урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал представитель российского правительства.

Он подчеркнул, что концепция строящегося "Северного потока-2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", - сказал Приходько.

Отвечая на вопрос, будет ли тема "Северного потока - 2" и украинского транзита подниматься во время переговоров в понедельник между премьер-министрами РФ Дмитрием Медведевым и Франции Эдуаром Филиппом, представитель российского правительства отметил, что Москва готова "обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала. В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.

