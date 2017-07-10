В России рухнул банк с депозитами населения на $3 млрд

Центральный банк РФ 10 июля ввел временную администрацию в банк "Югра", который входит в топ-20 российских банков по размеру депозитного портфеля. По состоянию на 1 июня там хранилось около $3 млрд (181,3 млрд рублей) средств населения.

Как отмечает газета "Ведомости", это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.

Временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка связан с неустойчивым финансовым положением. По данным источников издания, банк недокапитализиорован на сумму около $800 млн (46-50 млрд рублей).

Банк "Югра" входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.