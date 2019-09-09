 

В сентябре цена газа для населения будет снижена на 115 гривен - Герус

09 сентября 2019 г. 16:05
Источник: Интерфакс-Украина
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Цена на природный газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 гривень за 1 тысячу кубометров по сравнению с ценой ресурса в август.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сказал он в ходе заседании согласительного совета парламента в Киеве в понедельник, 9 сентября.

Напомним, в июле-2019 НАК "Нафтогаз-Украины" снизил цену на газ для населения на 11,7%.

В августе НАК снизил цену для населения и других потребителей ПСО еще на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой – до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м.

 

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