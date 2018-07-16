В сфере РРО стартовали инновационные подходы к расчетным операциям

16 июля 2018 г. 17:54
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Кабинетом Министров Украины было принято постановление от 13 июня 2018 года №472 «О реализации экспериментального проекта относительно регистрации и эксплуатации новейших моделей программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций», что позволит ввести инновационный подход в сфере регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков ГФС.

Проект предусматривает изучение и исследование новейших моделей программно-технических средств для осуществления расчетных операций.

Внедрение инновационной электронной системы е-Receipt (электронный чек) позволит налогоплательщикам через собственные персональные компьютеры, планшеты, смартфоны осуществлять online-регистрацию расчетных операций без предоставления в контролирующие органы  бумажных документов и абонентской платы.

Существующая на сегодня система регистрации кассовых аппаратов несовершенна, поскольку является довольно отягощающей, неудобной и высокостоимостной для налогоплательщиков.

Новейшие модели комплекса станут альтернативой традиционным кассовым аппаратам.

Налогоплательщики сэкономят средства, которые тратятся на приобретение традиционных кассовых аппаратов, стоимость которых является довольно высокой – от 4 тыс. грн. до 20 тыс. гривен.

Кроме того, предприниматели вынуждены систематически расходовать средства на техническое обслуживание и ремонт кассовых аппаратов, осуществимый в центрах сервисного обслуживания, а также, оплачивать услуги информационных эквайеров, которыми передаются данные кассовых аппаратов, – это  еще как минимум 200 грн. ежемесячно для каждого кассового аппарата.

Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части Электронного кабинета. В случае необходимости защиты своих прав как потребителей покупатели будут иметь возможность воспользоваться электронным чеком и предъявить его.

Система e-Receipt будет работать круглые сутки, в выходные и праздничные дни.

 

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