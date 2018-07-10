В системе Приватбанка произошел сбой

10 июля 2018 г. 11:12
Источник: Украинская правда
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В системе Приватбанка произошел сбой и не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и нельзя было осуществить платежи через терминалы и приложения.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Как сообщили в ІТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка", - отметили в банке.

Специалисты Приватбанка в экстренном режиме подключили резервные каналы связи для восстановления стабильной работы сервисов.

Впоследствии в банке сообщили, что в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов банка.

Как сообщила пресс-служба банка, все операции с пластиковыми карточками проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику.

 

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