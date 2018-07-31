В Службе занятости рассказали, кого больше среди безработных с высшим образованием

На учете Государственной службы занятости, по состоянию на сегодняшний день, находится 304 000 безработных, 47% из которых имеют высшее образование, сообщил и. о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на пресс-конференции.

По словам Ярошенко, в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других крупных городах в центрах занятости сейчас находится от 85% до 90% безработных с высшим образованием.

Он отметил, что причина столь значительного показателя в том, что высшая школа не ориентируется на реальные потребности рынка труда в Украине.

"Невероятно мешает рынке профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так ментально сложилось, что до 80% выпускников школ пытаются поступить в высшие учебные заведения, и менее 30% получают профессиональное образование. Зеркально противоположная статистика для стран Европы: там до 30% в высшие учебные учреждения поступают и 70% получают профессиональное образование ", - пояснил Ярошенко.

По его словам, сегодня на рынке труда в Украине госслужба фиксирует избыток лиц с профильным образованием экономистов и юристов.

Так, на 3000 вакансий экономистов в среднем 5000 желающих, добавил он.

"Многие из тех, кто едет за границу, выезжают не только за лучшими условиями и высокой зарплатой, едут потому, что не могут реализовать свои знания и навыки в Украине. Во-первых, их труд недооценен, а, во-вторых, они не находят работу по профессии, полученной в высшем учебном заведении ", - подчеркнул руководитель Госслужбы занятости.

Ярошенко отметил, что на сегодня рынок наиболее нуждается электросварщиков, слесарей, токарей, пекарей, а также работников сферы услуг: продавцов, водителей, поваров, официантов, охранников, медсестер, работников сельского хозяйства.

Он также рассказал, что Госслужба занятости занимается профессиональным обучением безработных.

"Только за полгода мы смогли переквалифицировать, повысить квалификацию 88000 безработных, из 115 профессиям обучаем. 86 профессиям имеем возможность научить в наших центрах профессионально-технического обучения", - рассказал Ярошенко.

В первом полугодии 2018 количество вакансий в Госслужбе занятости выросла на 8% - до 616 000.

В январе-июне этого года госслужбой трудоустроены 428 000 человек, 47% - до получения статуса безработного.