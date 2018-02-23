В социальные фонды от крупного бизнеса Харьковщины поступило 250 миллионов гривен

23 февраля 2018 г. 13:58
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Плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в течение января 2018 года перечислили в социальные фонды 250 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Это на 40 миллионов гривен или на 19% превышает поступления за январь прошлого года.

Единый социальный взнос перечисляется в Пенсионный и социальные фонды.

С 1 января 2018 года законодательством установлен размер минимальной зарплаты в размере 3 723 гривны, а максимальная величина заработной платы, с которой платится ЕСВ, составляет 55 845 гривен.

 

 

 

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