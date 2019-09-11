 

В суд передали дело «черного лесоруба»

11 сентября 2019 г. 12:33
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В Дергачевском районе будут судить 49-летнего мужчину за незаконную порубку леса.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении него направлен в суд по ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, в августе этого года злоумышленник без разрешительных документов вырубил клены на территории южного лесничества ГП «Харьковский лесная научно-исследовательская станция». 

Мужчина спилил бензопилой деревья, не предназначенные к санитарной вырубке, чем нанес государству существенный вред.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

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