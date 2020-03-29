В связи с карантином субсидиантам выплатят компенсацию и упростят безработным субсидирование по ЖКХ – решение Кабмина

Кабмин упростил процедуру предоставления субсидий украинцам, которые стали безработными из-за введения карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на постановление КМУ от 25 марта.

"Мы сейчас усиливаем направление программы жилищных субсидий в условиях карантина - делаем все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

При это отмечается, что упрощенная процедура субсидирования будет доступна гражданам, которые стали на учет в Центре занятости как безработные.

Кроме того, Кабмин компенсирует получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн в период карантина.

Как стало известно 27 марта, количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек до 2,0-2,2 млн человек.