В ТРЦ "Французский бульвар" прошли обыски: подробности

С самого утра в ТРЦ "Французский бульвар" продолжаются обыски. Правоохранители приходят сюда уже второй раз за несколько месяцев, говорит Игорь Сбитнев, представитель компании-владельца торгово-развлекательного центра.

Игорь Сбитнев, директор компании "Аксиома":

Очередная ситуация, очередной обыск, с изьятием всего, что только можно, что не изьяли в прошлый раз. И все это происходит на фоне, мы знаем, каких событий, и так сложности у бизнеса.

В центральном офисе уверены, обыски - это проявление давления со стороны оппонентов, ведь раньше одна из учредительниц сделала заявление, что ей не выплачиваются дивиденды и есть вопросы к финансовым операциям компании. Однако директор "Аксиомы" отмечает - никаких противоправных действий не совершали.

Игорь Сбитнев, директор компании "Аксиома":

Никаких дивидендов на протяжении 8 лет с момента открытия торгового центра не выплачивалось, поскольку не было такого решения учредителей.

Решение о выплате дивидендов по итогам работы принимает собрание учредителей, а не директор, отмечает Сбитнев, а сейчас у "Аксиомы" остаются долги, которые надо возвращать, поэтому и решения о выплате не было.

Между тем, в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины отметили, что следственные действия проводятся совместно с представителями Главного следственного управления, однако детали по ним не разглашают.