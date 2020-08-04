В трех районах Харьковщины выявили несанкционированные газопроводы

На Харьковщине специалисты отдела экономической безопасности акционерного общества "Харьковгаз" выявили 10 несанкционированных газопроводов во время плановых проверок систем газоснабжения. Как сообщает пресс-служба общества, потребители самовольно подключили их к газораспределительной системе.

Указано, что общая сумма начислений, которую должны оплатить расхитители энергоресурса, составляет около 3 миллионов гривен.

В частности, случаи несанкционированных врезок в газораспределительную систему были обнаружены отделом экономической безопасности в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. В подавляющем большинстве они сделаны путем самостоятельного скрытого подключения несанкционированного газопровода к действующей газораспределительной системе.

Как отмечается, в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения, выполнять газоопасные работы имеют право только специализированные организации, получившие соответствующие разрешения Государственной службы Украины по вопросам труда, имеющие специально обученный персонал, который придерживается всех требований безопасности, документально оформляет проведение работ.

При этом подчеркивается, что несанкционированные подключения, которые выполнены самодельным способом, не только портят состояние газовых сетей, но и подвергают опасности окружающих из-за огромного риска аварийной ситуации.

Кроме несанкционированных газопроводов, в Харьковском районе выявлено около 30 случаев несанкционированного восстановления газоснабжения. То есть домовладения считались отключенными от газовых сетей с отсутствием потребления газа. Но владельцы домовладений самостоятельно восстановили газоснабжение и использовали 87,5 тыс. куб. м топлива.

Все эти потребители были повторно отключены от газораспределительной системы. При несанкционированном восстановлении газоснабжения отключение проводится путем механического отсоединения газовых сетей потребителя от газораспределительной системы.

В "Харьковгазе" отметили, что потребление газа путем его хищения является более затратным для потребителя. Ведь придется компенсировать убытки и оплачивать услуги по отключению и пуску газа. Экономии затрат на энергоносителях можно достичь их рациональным использованием.