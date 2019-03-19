В Украине блокировали деятельность международной «финансовой пирамиды»

Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды « Forex Trend Lim и ted », функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали в особо крупных размерах деньги граждан, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 000 000 гривен.

Финансовые ресурсы выводились злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Полученные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

По местам жительства участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области правоохранители провели обыски.

По результатам их проведения была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия .

Участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.