В Украине дорожает автогаз

В период с 22 по 23 мая стоимость сжиженного газа на заправках в Украине продолжила рост на 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает НефтеРынок.

Так, на станциях оператора OKKO стоимость сжиженного газа выросла на 10 коп./л, до 13,79 грн/л.

Отметим, что по состоянию на 23 мая 2018, это максимальная цена LPG в Киеве.

Также, в Харьковской и Полтавской областях цены на LPG выросли в сети АЗС "Татнефть-АЗС-Украина" – на 18 коп./л, до 13,14 грн/л.

Кроме того, стоимость сжиженного газа выросла в сети запорожского оператора ZOG – на 15 коп./л, до 13,40 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 23 мая средняя розничная цена сжиженного газа в Украине достигла 13,12 грн/л.