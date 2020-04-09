В Украине дорожает доллар: свежие курсы Нацбанка

09 апреля 2020 г. 10:38
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2719,65 (8 апреля – 2709,96) 100 EUR – 2957,62 (8 апреля – 2956,7) Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в среду, 8 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек – до 27,20 гривни за доллар, стоимость евро - выросла на 10 копеек, до 29,60 гривни.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 миллиона долларов.

30 марта НБУ передал банкам 180 миллионов долларов наличной валюты, на предыдущей неделе - 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.
 

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