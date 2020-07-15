В Украине ФОПам не отменили бумажную книгу учета доходов

15 июля 2020 г. 10:05
Источник: Украинская правда
5 просмотров

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2524 о работе электронного кабинета и упрощения работы физлиц-предпринимателей. Документ поддержали 257 парламентариев. 

Закон предусматривает совершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота.

Отныне копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, автоматически отображаются в электронном кабинете.

Законом предусмотрено, что в электронном кабинете должны содержаться данные о сумме и даты согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом.

Законом упрощается механизм доведения налогоплательщиком отсутствии его вины за технического сбоя в работе электронного кабинета, в частности отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и / или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.

Отменяется требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, а также отменяется обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

В первом чтении предлагалось установить, что налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. При рассмотрении во втором чтении соответствующую правку поставили на подтверждение, однако его поддержали только 206 депутатов.

Напомним, на заседании 1 апреля Кабинет Министров разрешил ФОПам не вести книгу учета доходов / расходов во время карантина, если ее ведения должно было начаться после установления карантина.

В то же время в ГНС отмечали, что в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, включает доходы / расходы, осуществленные за период карантина.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53