 

В Украине хотят изменить правила выдачи кредитов

05 августа 2019 г. 12:55
Источник: ТСН.ua
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В Украине планируют изменить правила выдачи кредитов.

Законопроект уже подготовили в правительстве в ответ на рост количества жалоб от граждан.

Предлагают, в частности, ограничить максимальный размер штрафных санкций за просроченную кредитную задолженность.

Кредитные учреждения также должны обязательно уведомить заемщика о последствиях нарушения платежных обязательств, в том числе размер пени или штрафа.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в Украине упадут до 12-13% годовых. Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины. Сейчас учетная ставка составляет 17%, однако в Нацбанке прогнозируют ее снижение до 8% до конца 2022 года.

 

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