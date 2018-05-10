В Украине из-за роста стоимости нефти вновь повысятся цены на АЗС – аналитик

Украина не сможет избежать ситуации роста цен на розничном рынке светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), если на фоне новостей о выходе США из ядерного соглашения по Ирану продолжится рост цен на сырую нефть на мировом рынке.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

«Украинские потребители будут простыми наблюдателями, поскольку ранее правительство не предприняло никаких шагов. Мы не развивали собственную добычу и переработку нефти, поэтому на сегодня мы получаем ту цену, которую диктует мировой рынок», - сказал он, добавив, что ввиду низкой доли на рынке отечественных нефтепродуктов Украина сегодня не имеет факторов, которые могли бы компенсировать колебания на мировом рынке.

По данным UPECO, импортные нефтепродукты занимают более 80% украинского рынка топлива.

Также Сиренко отметил, что сообщение о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана и ситуация на Ближнем Востоке вызвали рост цен на нефть на мировом рынке, а следовательно, котировок на европейском рынке и оптовой стоимости нефтепродуктов на украинском рынке.

Как сообщалось, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения от 2015 года, согласно которому Иран отказывался от разработки ядерного оружия, а Штаты и ряд других стран снимали санкции с Исламской республики.

Также Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана и назвал эту страны спонсором терроризма.

Известие о решении Белого дома стало причиной роста цен на нефть, поскольку Иран является одним из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире (входит в состав ОПЕК). По данным агентства Bloomberg, стоимость нефти эталонного сорта Brent c 8 по 10 мая выросла с 74,85 до 77,67 долл. за баррель.