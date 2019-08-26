В Украине изменили максимальный размер абонплаты за коммунальные услуги

В Украине изменили максимальный размер абонентской платы, которую жители должны вносить за пользование коммунальными услугами. Соответствующее решение было принято на заседании правительства еще 21 августа, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Теперь потолком для определения абонплаты служит непосредственная привязка к прожиточному минимуму. Сама абонплата зависит только от формы договора с поставщиком коммунальных услуг; при заключении коллективного договора ее можно не платить.

Ее можно также не платить за газ и электроэнергию – при условии заключения индивидуального договора.

Однако в случае наличия абонплаты платить ее все равно придется – даже, если пользователь был в отъезде, и не пользовался коммунальными услугами.

Напомним, с 10 июня в Украине начисляют штрафы за долги по коммунальным услугам.

Такие изменения предусмотрены в законе "О жилищно-коммунальных услугах". Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.

Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине не выплаты субсидий, штрафы начислять не будут.

Некоторые нормы закона "О жилищно-коммунальные услуги", принятого в июне 2018, вступили в силу с 1 мая.

Новый закон о ЖКУ предусматривает как расширение прав потребителей, так и больше обязанностей и более жесткую ответственность за коммунальные долги.