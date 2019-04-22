В Украине на АЗС подорожали бензин и дизельное топливо

В течение 20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр.

Об этом сообщает издание "Нефтерынок" со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO.

OKKO и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л, до: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95 Премиум – 32,49 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л.

На SOCAR на 60 коп/л выросли цены на бензин, до : А-92 – 30,59 грн/л, А-95 – 31,59 грн/л, А-95 Премиум – 32,59 грн/л.

Оператор Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп/л, до: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,30 грн/л, ДТ – 28,50 грн/л.

В сети UPG цены выросли на 40 коп/л, до А-92 – 27,50 грн/л, А-95 – 28,50 грн/л, ДТ – 27,50 грн/л.

В свою очередь, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожали бензины до: А-92 – 25,69 грн/л, А-95 – 26,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,19 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп/л, до: А-92 – 27,68 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л, А-95 Премиум – 30,05 грн/л, ДТ – 28,25 грн/л.

Как отмечает издание enkorr, рост цен на дизельное топливо — это первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.