В Украине начали начислять штрафы за коммунальные долги

С сегодняшнего дня в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".

Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Напомним, 3 июня сообщалось, что украинцы уменьшили долги за коммунальные услуги. С начала мая заработал закон "О жилищно-коммунальные услуги".

Поставщик услуг имеет право прекратить предоставлять свою услугу потребителю, если тот имеет долги и не погасил их в течение месяца после предупреждения. Между исполнителем услуг и потребителями будут заключаться договоры.

