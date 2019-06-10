В Украине начали начислять штрафы за коммунальные долги

10 июня 2019 г. 10:15
Источник: УНИАН
1 просмотр

С сегодняшнего дня в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".

Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Напомним, 3 июня сообщалось, что украинцы уменьшили долги за коммунальные услуги. С начала мая заработал закон "О жилищно-коммунальные услуги".

Поставщик услуг имеет право прекратить предоставлять свою услугу потребителю, если тот имеет долги и не погасил их в течение месяца после предупреждения. Между исполнителем услуг и потребителями будут заключаться договоры.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.