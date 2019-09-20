В Украине начали работать первые пункты автовзвешивания грузовиков

В Украине вблизи Киева начали действовать первые два пункта автоматического взвешивания грузовых автомобилей (WiM). Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По данным дорожников, система взвешивания в движении WiM позволит автоматически получить информацию о дате и времени проезда, температуру окружающего воздуха и покрытия дороги, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.

Внедрение системы позволит освободить дороги от транспортных средств, которые не придерживаются установленных ограничений по допустимой массы груза и/или нагрузки на ось и является одним из главных факторов разрушения дорог, считают в Службе.

«Система WiM позволит минимизировать, а в некоторых случаях - полностью избавиться человеческого фактора в сфере контроля за соблюдением весовых и габаритных параметров от осуществлении перевозок автомобильным транспортом», - отметил Андрей Вознюк, начальник отдела интеллектуальных транспортных систем Укравтодора.

Дорожники рассчитывают, что в течение следующего года-полутора будут установлены около 100 подобных систем на отремонтированных участках дорог на всей территории Украины.

Планируется, что в октябре начнут работать еще четыре пункта автовзвешивания грузовиков вблизи Киева. До конца года должны быть разработаны около 100-200 таких пунктов на дорогах Украины.

Напомним, 12 сентября Верховная рада приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля". Целью закона является предупреждение преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами.

Как сообщалось, 25 августа в Новобаварском районе Харькова обрушилась часть автомобильного моста.

По данным пресс-службы «Укравтодора», разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая ехала по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры.